【バンコク＝井戸田崇志】インド政府が２７日発表した２０２５年１０〜１２月期の国内総生産（ＧＤＰ）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前年同期比７・８％増だった。伸び率は、前期の７〜９月期（８・４％増）から減速した。ＧＤＰの約６割を占める個人消費は８・７％増で、７〜９月期（８・０％増）を上回った。トランプ米政権の高関税政策が国内経済に及ぼす影響を緩和するため、政府が２５年９月下旬に日本の消費