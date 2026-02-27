ソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶内野手（ＪＲ東日本）が、２年ぶりとなった台湾でのプレーを振り返った。この日、チームは台湾から宮崎に移動した。２６日の台湾代表戦（台北Ｄ）に途中出場した。５回無死一塁で代打で登場すると、初球をスイング。遊撃の正面を突き、併殺打になったが、捉えた打球ではあった。６回２死一、二塁の第２打席では、２球目の直球をフェンス際まで運ぶ左飛。９回２死ではフルカウントから四