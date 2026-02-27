２５日、綏芬河駅で貨物の積み替え作業を終えた「中欧班列」の列車。（ドローンから、綏芬河＝新華社配信／曲芸偉）【新華社北京2月27日】中国と欧州を結ぶ国際貨物列車「中欧班列」東ルートの今年の運行本数が26日時点で1034本となり、前年より26日早く千本を超えた。貨物輸送量は10万5170TEU（20フィートコンテナ換算）だった。東ルートは内モンゴル自治区の満洲里、黒竜江省の綏芬河（すいふんが）、同江の各鉄道通関地から