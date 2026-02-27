町田―千葉前半、先制ゴールを決める町田・相馬（右手前）＝Gスタ明治安田J1百年構想リーグ第4節（27日・町田GIONスタジアムほか＝3試合）東の町田は相馬の先制点などで千葉を2―1で振り切り、勝ち点9とした。千葉は同2のまま。西は京都が2―1で前節首位の広島に逆転勝ちし、勝ち点9とした。広島は同8のまま。神戸は福岡に2―1で勝ち、同8とした。