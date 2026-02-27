激しく炎を上げる、岡山市南区と岡山県玉野市にまたがる山林火災現場＝昨年3月25日（共同通信社ヘリから）昨年3月に岡山市南区で発生した山林火災で、伐採した木の枝などを焼却処分していた際の火が燃え移ったとして、岡山県警は近く重過失失火と森林法違反（森林失火）の疑いで、岡山市の男性（82）を書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で27日、分かった。男性は2025年3月23日、木の枝などを焼却処分していた際の