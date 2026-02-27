ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得したりくりゅうこと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）＝木下グループ＝が２７日、フジテレビ系「めざましテレビ」に生出演した。その後、「イット！」で生出演した際の舞台裏の様子が公開され、三浦の意外な推しが判明した。練習拠点がカナダ・トロントということもあり、昨季のワールドシリーズで大谷翔平らが所属するドジャースと対戦した大リー