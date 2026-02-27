確定申告も土俵際で慌てない！2025年分の確定申告の受付期限が3月16日に迫る中、ウクライナ出身の幕内力士・獅司関がスマートフォンとマイナンバーカードを使った確定申告を呼びかけました。獅司関「土俵際で慌てないで下さい」獅司関は27日、大相撲春場所に向けて稽古を行っている大阪・泉佐野市で開かれた確定申告のイベントで「一日税務署長」を務めました。獅司関はスマートフォンとマイナンバーカードを使った確定申告を体験