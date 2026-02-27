私はミナミ。義母が私を突き飛ばした音と罵倒する声を聞きつけて、2階で在宅ワーク中だったジュンタがすぐに駆けつけてくれました。義母は「病人扱いされた」と大声で逆上。ジュンタは尻もちをついた私をすぐに病院へ連れていってくれ、道中もずっと謝ってくれました。幸い赤ちゃんにも私のからだにも、まったく問題はありませんでした。しかし今後も義母と暮らすことを考えると、不安でいっぱいです。次は何をされるか、恐怖を拭