福岡県警嘉麻署は27日、交流サイト（SNS）を使った投資詐欺が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者が25日、SNS上で表示された「動画を視聴すればお金がもらえる」というの広告に応募し、その後、投資を持ちかけられた。相手が指定する銀行口座などにお金を振り込み、だまし取られたという。