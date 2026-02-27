福岡県警筑後署は27日、筑後市山ノ井の路上で26日午後5時半ごろ、小学生女児が見知らぬ男から「おいしいバウムクーヘンあるけど食べる」などと声をかけられ、バウムクーヘンを差し出される事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代の中肉。黒髪に紺色長袖、黒色ズボン着用。黒色リュックサック所持。