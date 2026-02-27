エルサレムにある在イスラエル米大使館＝2019年【エルサレム共同】在エルサレム米大使館は27日、米国務省が同大使館で緊急性の高くない業務を担当する一部職員や家族のイスラエル国外への退避を許可したと発表した。安全上の理由としている。米国はイランへの軍事圧力を強めており、攻撃に踏み切った場合に米国の支援を受けるイスラエルがイランから報復攻撃を受ける可能性を考慮したとみられる。米国は中東周辺に大規模な戦力