木原官房長官は２７日の衆院予算委員会で、政府が創設を目指す「国家情報局」について、対外情報収集能力とカウンターインテリジェンス（防諜（ぼうちょう））機能の強化が「とりわけ重要な課題だ」との考えを示した。諸外国の事例を踏まえながら、「日本には何が一番なじむのか、道筋をしっかりと検討していく」と強調した。国家情報局の位置づけについては、「国家安全保障局と同格の組織とすることがふさわしい」と述べた。