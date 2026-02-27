中道改革連合の岡本三成政調会長は27日の衆院予算委員会で政府系ファンド（ジャパンファンド）による国の資産の運用の検討をとりあげた。岡本議員はゴールドマン・サックス出身でかねてからジャパンファンドを訴えている。【映像】岡本氏「約500兆円のお金がある」発言の瞬間岡本議員はまず「日銀の資金循環統計では政府の中で現預金のお金、約100兆円あります。そして政府の中で日本国債等の安全安心で低リターンの運用これが