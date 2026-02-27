三重県の伊勢神宮のそばを流れる川五十鈴川では、水位が減り川底があらわになっている。雨不足による渇水で食卓に欠かせない春野菜にも、今、影響が出ているようだ。もうすぐ3月…春の陽気春の訪れを感じるひな人形がずらりと飾られていたのは、60段もある神社の階段。その数、何と1800体。千葉・勝浦市で開催されている関東最大級のひな祭りイベント「かつうらビッグひな祭り」。全国から寄贈された約2万5000体ものひな人形が市内