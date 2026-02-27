日産スタジアム（資料写真）横浜市は２７日、「日産スタジアム」の愛称で親しまれている横浜国際総合競技場（横浜市港北区）などのネーミングライツ（命名権）契約を日産自動車と更新したと発表した。契約の対象は、同競技場に加え小机競技場（同）とスポーツコミュニティプラザ（同）の計３施設で、愛称はそれぞれ「日産フィールド小机」と「日産ウォーターパーク」。更新内容は３月１日から５年間の総額６億５千万円。支払