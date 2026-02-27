■これまでのあらすじ義姉が実家の物を売り捌いていることを父に相談することにした陽菜。母は義姉を信じたいようだが、父は「善意に見えない」とピシャリ。翌日、兄夫婦を呼んで話し合うことになるが、なぜか義姉の母親までやって来る。陽菜が嫌な予感を抱くなか、相続について口を出してきて!?「相続」というのは、亡くなった人の財産を引き継ぐ行為。父と母がまだ元気なのに、そんな言葉を平然と使う義姉の母にも、兄夫婦にも嫌