Kroiが今年1月に開催した初のアリーナツアー『Kroi Live Tour 2026 - ARENA』より、東京・国立代々木競技場第一体育館公演で披露された「Custard」のライブ映像を公開した。ツアー直前には再録EP『Polyester (Custom Deluxe) -EP』をリリースし話題を呼んだ彼らだが、本公演で披露されたのは、インディーズ時代から大切に演奏し続けてきたオリジナルアレンジver。研ぎ澄まされたバンドアンサンブルとオーディエンスの熱量、そして