有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。2月15日（日）の放送は、アシスタントのアルコ＆ピース・平子祐希、ぐりんぴーす・牧野太祐と一緒にお届け。ここでは、有吉の第2子に関する驚きの出来事や、2児の父・平子が子育てについて語った模様を紹