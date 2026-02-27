暖かい日が続いていると気になるのが「花粉症」です。皆さんはどんな対策をしているのでしょうか？今年の花粉の飛散量、そして対策を取材しました。Q.今年、花粉症の症状ってもう来てますか？60代「もう来てます」Q.どんな症状が？60代「鼻水がずっときちゃうのと、あと目がかゆかったりする。（対策は）病院に行って薬をいただくとか」40代「今年はもう来たね。乾燥してるねって話してたもんね。2月中旬くらい（から）来てますね