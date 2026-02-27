◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節神戸２―１福岡（２７日・ノエビアスタジアム神戸）前節終了時点でＡＣＬＥを含め公式戦２連敗中だった神戸は、リーグ２連敗中で今季まだ９０分での勝利がない福岡と対戦。神戸・ミヒャエル・スキッベ監督、福岡・塚原真也監督の新指揮官対決となった。神戸は開幕節・京都戦（６日・サンガＳ）において、筋肉系の不調を訴えて前半のみで交代した元日本代表ＦＷ大迫勇也がリーグ３戦ぶり