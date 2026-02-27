◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表１―６日本ハム（２７日、台北ドーム）日本ハムの新庄監督が台湾代表の熱狂的な応援に驚きを隠せなかった。「踊りもね、楽しめるし。ファイターズのチアガールもまねしたいくらい。これ、今日、台湾代表が勝っていたら、どんな爆発的な声が出んのかなって少し期待したんですけどね。すごいでしょ一体感が。あれスピーカー？」。ベンチ上からチアリーダーが先導し、球場のスピーカーを