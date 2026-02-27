◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田２―１千葉（２７日・Ｇスタ）千葉がアウェーで町田と対戦し１―２で敗戦した。０９年１１月２２日（２〇１ＦＣ東京、フクアリ）以来、５９４１日ぶりのＪ１の舞台で勝利とはならなかった。両者のリーグでの対戦はＪ２だった２３年以来３年ぶりで、通算成績は千葉の８勝４敗６分。３年前のＪ２での対戦では１勝１敗で、千葉はアウェーで勝利を挙げている。先発メンバーでは前節・水