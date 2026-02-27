◇明治安田J1百年構想リーグ第4節神戸2―1福岡（2026年2月27日ノエスタ）神戸は福岡に2発快勝で、公式戦連敗を「2」で止めた。立役者はFW小松蓮だった。「シュートを打てるシーンもできているので決め切りたい。とにかく入るまで、もう打ち続けようと思っている」。そう口にしていたように試合開始から“ストライカー”らしい姿勢を見せた。前半からクロスに何度も合わせ、同28分には目の前にDFがいても強引にシュー