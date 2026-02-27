元AKBでタレント・梅田彩佳（37）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、電車でイラッとする瞬間についてつづった。梅田は「電車の中、マスクしてない人に限ってバリ咳してるの、顔面ビンタしたくなります」とぶっちゃけ投稿。「マスクしてください！！！エチケットとして他の人のことも考えてね！！という心の叫び」と呼びかけた。また「なんかめちゃくちゃいいねとリプライきてびっくりした」としたが「でも本当にそ