「お前も浮気してたんだろ？」離婚してようやく手に入れた娘との平穏が、元夫から言われた言葉で音を立てて崩れ去るー！やっと逃げ出せたはずなのに。仕組まれた「偽りの過去」から、娘との生活を守り抜けるのでしょうか――。＞＞ 【まんが】ねつ造写真の送り主は元夫(ウーマンエキサイト編集部)