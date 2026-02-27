第33回読売演劇大賞に決まった望海風斗さん＝27日午後、東京都千代田区第33回読売演劇大賞の贈賞式が27日、東京都千代田区で開かれ、大賞に「マスタークラス」「エリザベート」に出演した俳優の望海風斗さん（42）が選ばれた。各賞は2月3日付で発表され、望海さんは最優秀女優賞に選出されていた。登壇した望海さんは「まさか自分がいただけるとは」と目を潤ませながらスピーチ。「マスタークラス」で演じたソプラノ歌手マリア