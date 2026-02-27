◇明治安田J1百年構想リーグ第4節町田2―1千葉（2026年2月27日町田GIONスタジアム）町田は千葉を2―1で下し、2試合ぶりの白星となった。FW相馬勇紀（29）が前半5分に左足シュートで先制弾。後半14分にはFWエリキ（31）が追加点を奪った。相馬は2戦連発ゴールで先制点を決めた。前半5分だ。DF林のロングボールからこぼれたボールをペナルティーエリアで収め、相手MFを背負いながら左足シュート。25日に29歳の誕生日を迎え