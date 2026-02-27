秋田市雄和の農業用ハウスでたわわに実をつけた、キンカンの写真が投稿されました。今月25日に撮影された写真では、約150センチの高さに育ったキンカンの木が、たくさんの実をつけています。 投稿者によりますと７～8年前に購入し育ててきたということで、3年ほど前から実をつけ始めました。ハウスに暖房はありませんが、12月ごろから色づき始め、1月中旬から3月中旬まで収穫を楽しんでいるということです。 先月、1回