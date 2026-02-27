WBC日本代表に選出された、西武ライオンズの隅田 知一郎投手。 地元の大村市には、多くの応援メッセージが届いています。 「大村から世界へ」「大村のスーパースター」など、多くのメッセージが寄せられているのは、 WBC日本代表に選出された、隅田 知一郎投手の地元 “大村市” です。 市民の応援を届けたいと、市役所に応援メッセージ用の幕を設置しました。 （観光客） 「