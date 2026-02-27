「スマート農業」に関する補助金およそ８８０万円を国からだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われている男の裁判で、旭川地裁は懲役３年の実刑判決を言い渡しました。詐欺などの罪に問われていたのは、コメの生産などを手掛ける「大柳ファーム」の実質的経営者・岡田栄悟被告４７歳です。判決によりますと、岡田被告はファームの代表の男と共謀し、２０２４年４月、農林水産省の「スマート農業」に関す