2026年2月26日、中国メディアの第一財経は、実態のない偽装出前業者「ゴーストデリバリー」の横行に対処するため、中国当局がプラットフォーム事業者の食品安全管理責任を強化する新規定を6月1日に施行すると報じた。記事は、国家市場監督管理総局が発表した同規定について、プラットフォームによる店舗の資格管理や食品安全の抜き打ち検査に対する責任を細分化したほか、イートインを提供しない出前専門店には「店内飲食なし」の