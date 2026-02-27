◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日（27日、バンテリンドーム）侍ジャパンの曽谷龍平投手が2点を失いました。3番手としてマウンドに上がった曽谷投手は5回、6番・サノー選手から始まる中日打線を三者凡退に抑えます。しかし6回、1アウトから岡林勇希選手にフォアボールを与えると、続く田中幹也選手にヒットを打たれ1塁2塁。その後2アウトとしましたが、4番・細川成也選手にストレートをセンターに運ばれ、2点を失い