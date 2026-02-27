俳優の大塚千弘さんが自身のインスタグラムで、第2子出産を報告しました。 【写真を見る】【 大塚千弘 】第2子出産を報告「のんびり屋さんのマイペース」妹・山下リオから「赤ちゃんようこそ！」祝福も大塚さんは、シンプルに「ご報告」という文字だけの写真を投稿。テキストでは「皆様⁡お久しぶりです！お元気ですか？」「私事で大変恐縮ですがこの度、第2子を出産致しました」と、朗らかに報告しました。大塚さん