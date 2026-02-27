27日（金）にV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、アウトサイドヒッターの水上真悠子（30）が2025-26シーズン限りで現役引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 北海道出身の水上は星槎道都大学3年時の2016年にブレス浜松へ加入。2022-23シーズンおよび2023-24シーズンにはキャプテンを務めるなど、長年にわたりチームを支えた。在籍10年目となった今シ}