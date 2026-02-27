◇明治安田J1百年構想リーグ第4節町田2―1千葉（2026年2月27日町田GIONスタジアム）明治安田J1百年構想リーグは27日、各地で3試合が行われ、今季17年ぶりにJ1復帰した千葉はアウェーで町田に1―2で敗れた。開幕からPK戦負け2試合を含む4連敗。J1公式戦で09年11月22日のF東京戦以来5941日ぶり白星はまたもお預けとなった。MFエドゥアルドが今季初先発するなど前節・水戸戦から先発5人を変更。前半5分にロングスローから一