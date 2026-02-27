日本テレビの金曜ロードショーで、劇場版『名探偵コナン』の作品を4週連続で放送します。4月10日に公開される、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、金曜ロードショーでは、昨年公開の大ヒット作『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』など、過去4作品の劇場版『名探偵コナン』が、3月27日から4週連続で放送されます。■3月27日放送若き探偵たちが活躍『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』