巨人は３月２、３日に行われる、巨人二軍とＷＢＣチェコ代表、豪州代表との練習試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）のため、３投手と５人の野手、計８名を二軍に派遣する。投手は森田、横川、ドラフト２位・田和（早大）。野手は山瀬、荒巻、育成・宇都宮、ドラフト５位・小浜（沖縄電力）、育成ドラフト５位・知念（オイシックス）が予定されている。阿部慎之助監督（４６）は「結構野手の人数も多いんで、打席も少なくな