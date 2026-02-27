『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』に登場し、2025年4月よりクラブに正式加入した、セラス 柳田 リリエンフェルト役を演じる声優、三宅美羽（みやけ・みう）。同年12月14日、自身の誕生日にリリースした初めてのデジタル写真集『はじまり』は、12月のマンスリーランキングでは見事1位を獲得！それを記念し、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルの『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた