Photo:ますえい 爪切り後のヤスリがけ、みなさんしていますか？自分は身だしなみのためにしているのですが、その際は削りカスが飛び散らないよう対策が必要なんですよね。少しでも風が吹こうものならば、あちこちに散らばり掃除する羽目に……。そんな悩みを解決できそうと見つけたのが「爪王」です。 Photo:ますえい