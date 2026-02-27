ジャルパックは2月19日より、香川県琴平町で年に一度だけ開催される歌舞伎公演「第三十九回 四国こんぴら歌舞伎大芝居」の観劇チケット付きツアーの追加販売を開始している。第三十九回 四国こんぴら歌舞伎大芝居配役(写真提供:松竹)こんぴら歌舞伎の舞台は、香川県琴平町、金刀比羅宮のお膝元に佇む芝居小屋「旧金毘羅大芝居(金丸座)」。天保6年に建てられた現存する日本最古の芝居小屋であり、国の重要文化財にも指定されてい