イタズラ猫さんとママさんのケンカが勃発！パンチの応酬に発展したはずが、視聴者さんたちの笑いを誘うことに…？ 微笑ましすぎるふたりのやりとりが話題の投稿は、記事執筆時点で2.7万回再生を突破。「なんだこの尊い喧嘩は」「両手のぐるぐるパンチ可愛すぎるw」「和むわぁ～」といったコメントが寄せられました。 【動画：ママに叱られてもイタズラをやめない猫→ケンカが始まるかと思いきや…『まさかの展開』】 イタ