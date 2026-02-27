インスタグラムで報告陸上の女子100メートル障害日本記録保持者・福部真子が27日、インスタグラムを更新し、昨年12月に結婚していたことを明かした。お相手は公表していないものの、“素性”も少しだけ匂わせ、陸上界から祝福が相次いでいる。福部は「昨年12月に、食べることが大好きな私の胃袋を掴んできた強者の彼と結婚しました」と報告。結婚指輪とみられる写真をアップした。「最期の日まで私が毎日幸せにします(男前)