グラビアアイドル・麻倉瑞季が、写真集「旬撮GIRL Vol.28」(扶桑社）に登場。最強肉感ボディをいかんなく披露している。 【写真】グラドルにゲームに女優活躍の幅を広げる麻倉瑞季の等身大の姿 まずはゲーミングチェアでゲーミングライト柄のビキニ姿。悩殺ボディを惜しげもなくアピールしたかと思えば、ピンクのランジェリー風ビキニで寝そべりポーズ。豊かな2つの山脈がそびえる姿