ペルシャ絨毯の重厚な文様を、壁に飾るアートとして楽しめる新作パネルが登場しました。2026年2月27日18時から、Makuakeで先行予約販売が始まったインテリアシリーズ第4弾です。リビングや玄関に置くだけで、空間の印象を一段引き上げるアクセントとして使えるアイテムになっています。 インサイド「アクリル製ペルシャ絨毯風アートパネル」 予約販売開始：2026年2月27日 18:00販売期間：2026年2月27