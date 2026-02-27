◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田２―１千葉（２７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで千葉に２―１で勝利した。ここまでの３試合全てで先制点を取ってきたが、この試合も序盤からゴールを奪った。前半５分、ＤＦ林のロングスローがファーのＦＷ相馬勇紀のもとへ流れると、相馬は相手選手を背負いながら左足を振り抜き、ゴール右へ沈めた。２日前に２９歳になったばかりのアタッカーの２戦連発で、先制に