◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンＤ）中日の４番・細川成也外野手が、反撃の一打を放った。０―４の６回２死一、二塁。３番手・曽谷（オリックス）の１４９キロ直球を左中間にはじき返した。侍投手陣に５回まで１安打に封じられていた竜打線が、頼れる主砲の一打で２点差に詰め寄った。