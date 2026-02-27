ロックバンド「ゲスの極み乙女」のボーカル・川谷絵音（３７）の撮影ショットにファンが驚がくした。川谷は２７日に自身のインスタグラムを更新し、「最新の川谷絵音ソロアー写撮ってもらいました」と報告。モノクロの画像を掲載した。ほおづえをついてカメラを見つめる姿はモデルのよう。フォロワーは「まー！！！すてき！！」「いかん、好きすぎる」「アイドル歌手並みです」「顔面偏差値更新しましたね！！」「斬新」「イ