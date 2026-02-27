2026年2月27日、東京都渋谷区渋谷二丁目で「BAG＠渋谷二丁目ストリートギャラリー」が全面オープンしました。工事現場の仮囲いを展示面に変えた屋外ギャラリーで、通勤や買い物の途中に作品と出会える構成です。再開発が進む渋谷の動線上に、まちにゆかりのある人々の肖像が並ぶ新しいアート体験です。 BAG-Brillia Art Gallery-「BAG＠渋谷二丁目ストリートギャラリー」 全面オープン日：2026年2月27日展示予定期