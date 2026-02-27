UEFAチャンピオンズリーグはノックアウトフェーズ・プレーオフが終了。パリ サンジェルマン（フランス）、ガラタサライ（トルコ）、レアル マドリード（スペイン）、アタランタ（イタリア）、ニューカッスル（イングランド）、アトレチコ マドリード（スペイン）、ボデ/グリムト（ノルウェー）、 レバークーゼン（ドイツ）の8チームが新たにベスト16に駒を進めました。27日にはラウンド16の対戦カードが決定。勝ち上がった8チーム