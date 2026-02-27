米大リーグ（MLB）・エンゼルスの菊池雄星が1日放送のMBS／TBS系『情熱大陸』（後11：00）に出演する。WBC、打倒日本に燃える各国の指揮官が明かす“本音”貴重なインタビュー動画公開球速は、34歳にして最速159キロを誇る。菊池雄星はメジャーの強豪4チームを渡り歩き、現在のエンゼルスとは年俸30億円の契約を結ぶなど日本を代表する投手に成長した。だが、意外なことにWBCには今年の大会が初参戦となる。これまで幾度も